Roménia assiste ao conflito. "Há o medo de que não acabe na Ucrânia. Que seja só o início"

Com a invasão da Ucrânia, os países circundantes, que já pertenceram à União Soviética, temem ser os próximos alvos de agressão da Rússia. Na Roménia, que acaba de receber um milhar de militares norte-americanos, reina o desconforto de não saber se o conflito vai atravessar a fronteira.

Paula Fratila, cidadã romena, de 35 anos, vive na cidade Sibiu, na região da Transilvânia, com uma base militar nos arredores da cidade e outra, que costuma ser utilizada para exercícios da NATO, em Getica, a duas horas de distância.

Em entrevista à Renascença, Paula admite viver com uma "incrível sensação de desconforto" e que se tornou impossível ignorar a tensão entre Rússia e Ucrânia, que culminou, na madrugada de quinta-feira, com a invasão da região de Donbass.

"Por um lado, tens esperança de que a situação se resolva e que todos, e com todos quero dizer a Rússia, se metam na sua vida. Por outro, sentes que isto pode tornar-se uma bola de neve. Mesmo que tentes manter uma atitude positiva e que esperes que as pessoas vejam a razão, penso que, no fundo, há este medo de que não vá acabar com a Ucrânia. De que seja só o início", confessa.