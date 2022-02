Rússia invadiu a Ucrânia. O primeiro dia da nova guerra na Europa

A reação internacional

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi das primeiras vozes no plano internacional a reprovar a invasão russa à Ucrânia.

Em conferência de imprensa, Von der Leyen acusa Putin de estar a querer voltar atrás no tempo, até ao Império Russo, mas, com isso, põe em risco o futuro do povo russo.

O presidente da França, Emmanuel Macron condena "veemente" o ataque russo e sublinha que a França está solidária com a Ucrânia.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, diz-se "horrorizado" pelo início da guerra que classifica como "uma catástrofe" para o continente europeu e admite resposta militar.

E Joe Biden classifica o anúncio do presidente russo como um ataque “não provocado” e “injustificado” e lamenta que a Rússia tenha optado por uma guerra "premeditada".

G7 avançam com sanções "devastadoras" contra a Rússia.

Centenas de pessoas tentam abandonar Kiev

Centenas de pessoas tentam abandonar a capital da Ucrânia, à medida que a polícia local pede às pessoas para se refugiarem em bunkers.

Filas formam-se em supermercados - que vêem o seu stock a desaparecer rapidamente - multibancos e postos de combustível, para se prepararem para fugirem do conflito. Muitos sem destino certo.