Guerra na Ucrânia. Reino Unido admite intervenção militar

Johnson adiantou que, com outros líderes internacionais, vai preparar um "pacote massivo de sanções económicas destinadas a abanar gradualmente a economia russa ", defendendo o fim da dependência do petróleo e gás russo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu intervir de forma militar no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, vincando que a invasão russa "deve acabar em fracasso" e que o Reino Unido "não vai olhar para o lado".

Reforçou também a presença com soldados na Polónia e Estónia, no Leste da Europa, e mobilizou navios de guerra para o Mar Mediterrâneo e aviões de combate para a base militar no Chipre.

O Governo britânico tem rejeitado a mobilização no futuro próximo de tropas britânicas para a Ucrânia, alegando que o país não é membro da NATO, mas já enviou material bélico e promoveu ações de treino dos soldados ucranianos.





Johnson vai fazer uma declaração no Parlamento à tarde, onde deverão ser apresentadas novas sanções económicas à Rússia.

Antes, vai participar numa reunião por videoconferência está prevista com líderes do G7 e pediu "uma reunião urgente com todos os líderes da NATO o mais brevemente possível".

Entretanto, a ministra do Interior, Priti Patel, disse estar a acompanhar os desenvolvimentos do conflito e disse que as autoridades britânicas estão "especialmente atentas ao potencial de ataques cibernéticos e desinformação provenientes da Rússia".

"Há trabalho em curso em todo o Governo 24 horas por dia, sete dias por semana, para maximizar a nossa resiliência a esses ataques, o que seria recebido com uma resposta adequadamente robusta", vincou.

Além de ter convocado o embaixador russo em Londres para explicar "a invasão ilegal e não provocada da Ucrânia pela Rússia", o Ministério dos Negócios Estrangeiros aconselhou logo de manhã os cidadãos britânicos a saírem da Ucrânia imediatamente, se possível, e a "ficarem dentro de casa, longe das janelas" se não puderem sair.