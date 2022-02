Tensão na Ucrânia. "Devemos manter-nos preparados para todos os cenários", diz MNE

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que há sinais contraditórios na fronteira da Ucrânia. A retirada de alguns militares russos, anunciada esta terça-feira, é positiva, mas todos os cenários estão em aberto, afirma o chefe da diplomacia portuguesa, em entrevista à Renascença.

“Esse desenvolvimento é um desenvolvimento positivo. O problema é que há sinais contraditórios, portanto devemos manter-nos preparados para todos os cenários”, defende Santos Silva.

O ministro acusa, ainda, Moscovo de manter uma lógica de intimidação com base na concentração de tropas na fronteira com a Ucrânia.

“A concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e a magnitude dos exercícios conjuntos da Rússia com a Bielorrússia, muito perto da fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia são sinais muito negativos. Há ali uma lógica de intimidação que é inaceitável”, diz.

Perante este quadro, o representante português, garante que a Rússia só tem duas coisas a fazer: abandonar a ameaça à Ucrânia e negociar questões de segurança com o Ocidente.

“A Rússia deve abandonar esta posição agressiva, hostil, ameaçadora face à Ucrânia e tratar connosco as questões de segurança que são legítimas”, reitera.

Já no início do mês o ministro português tinha alertado paraa implementação de pesadas sanções a Moscovo, se a tensão com Kiev se agravar para um conflito militar.

Portugueses querem ficar na Ucrânia, mas estão longe da fronteira

A maioria dos cerca de 240 cidadãos com nacionalidade portuguesa a viver na Ucrânia não tem intenção de abandonar o país.

A informação foi adiantada à Renascença, por Augusto Santos Silva, que acrescenta que Portugal já identificou todos estes casos e se prepara para avançar com uma nova ronda de contactos.

“Estamos a contactar, um a um, os nossos concidadãos para saber se ainda estão na Ucrânia e se precisam de apoio”, assegura o ministro.

“Ainda há pouco falei com o nosso embaixador em Kiev e as respostas maioritárias são de pessoas que querem permanecer na Ucrânia”, acrescenta.