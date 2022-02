Ponte entre Canadá e EUA ainda bloqueada. Detenções continuam

As autoridades canadianas continuam, neste domingo, a prender manifestantes do movimento “Comboio da Liberdade”. O grupo protesta contra a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para passar a fronteira para os Estados Unidos e as restrições impostas no âmbito da pandemia. Há seis dias que bloqueiam uma rota comercial chave ao longo da fronteira com os EUA.

No sábado, o dia ficou marcado por um tenso impasse entre a polícia canadiana e os manifestantes, uma vez que a ordem judicial e as ameaças de prisão não conseguiram pôr fim ao bloqueio da Ponte do Embaixador em Windsor, no Ontário, que entrou no seu sexto dia este domingo.

"As ações de controlo continuam na zona da manifestação, com detenções em curso. Veículos estão a ser rebocados. Por favor continuem a evitar a área", anunciou a polícia de Windsor num tweet, este domingo de manhã, sem dar mais pormenores sobre quantas pessoas teriam sido detidas.

No final de sábado, a polícia de Windsor prendeu um homem de 27 anos de idade por uma infração penal relacionada com a manifestação. Foi a primeira detenção desde que o cerco da ponte começou, na segunda-feira.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, que usasse os poderes federais para pôr fim ao bloqueio da Ponte do Embaixador, o posto fronteiriço terrestre mais movimentado da América do Norte. Desde segunda-feira que os manifestantes bloqueiam o tráfego em ambos os sentidos, em camiões, carros e carrinhas, limitando a cadeia de abastecimento dos fabricantes de automóveis de Detroit.