Paris. Polícia dispara gás lacrimogéneo contra “Comboio da Liberdade”

A polícia francesa disparou gás lacrimogéneo contra os participantes no "Comboio da Liberdade", que protestam contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 e outras restrições impostas no âmbito da pandemia.

A medida foi tomada neste sábado na avenida dos Campos Elísios (Champs Elysees), em Paris, depois de os carros que transportavam os manifestantes terem conseguido passar pelos postos de controlo no centro da capital francesa para atrapalhar o trânsito ao redor do monumento do Arco do Triunfo.

O protesto foi proibido e a polícia mobilizou mais de 7.000 agentes para a cidade, tendo montado postos de controlo e mobilizado veículos blindados, bem como camiões com canhões de água para usar em caso de necessidade.