Alec Baldwin pede arquivamento de processo civil por disparo mortal

Os advogados de Alec Baldwin e dos produtores do filme “Rust” pediram ao tribunal que arquive a ação civil movida por uma supervisora que estava no set quando o ator matou a tiro a diretora de fotografia.

Mamie Mitchell considera que o ator “escolheu jogar à roleta russa quando disparou uma arma sem a verificar”.

Segundo esta profissional, o guião não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena que Baldwin estava a ensaiar quando atingiu mortalmente a diretora de fotografia. Além disso, o ator “deveria ter verificado pessoalmente a arma em vez de confiar na palavra do diretor assistente, que lhe disse que o revólver era seguro para usar”.

Segundo a advogada de Mitchell, Gloria Allred, a ação deve prosseguir em tribunal.

O ator norte-americano Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme que estava a rodar, ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada.

O acidente ocorreu no dia 21 de outubro de 2021, no rancho de Bonanza Creek, no Novo México, onde estavam a ser filmadas várias cenas do western, do qual Baldwin era produtor e protagonista. A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu e o realizador Joel Souza ficou ferido.

Baldwin, de 63 anos, tornou-se particularmente popular nos EUA nos últimos anos pelas imitações de Donald Trump no programa "Saturday Night Live".