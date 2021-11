Guionista de filme processa Alec Baldwin. Guião não mencionava disparo de arma

Em finais de outubro, o ator norte-americano Alec Baldwin matou a diretora de fotografia do filme que estava a rodar, no Rancho Bonanza Creek, Novo México, ao disparar uma arma que não devia estar carregada. O realizador também ficou ferido.

Segundo esta profissional, o guião não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena que Baldwin estava a ensaiar quando atingiu mortalmente a diretora de fotografia do filme. Além disso, o ator “deveria ter verificado pessoalmente a arma e procurar pela munição real em vez de confiar na palavra do diretor assistente, que lhe disse que o revólver era seguro para ser usado”.

A guionista do filme vem agora dizer que também ela se “encontrava na linha do fogo”, alegando agressão, sofrimento emocional e violência deliberada. Pede uma indemnização de valor não especificado na ação movida no Tribunal Superior de Los Angeles.

Mamie, que foi quem ligou para o número de emergência após o disparo que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, diz reviver “o tiroteio e o som da explosão repetidamente”.

Este processo - contra Baldwin, a equipa de produção e a responsável pelas armas - é o segundo depois do tiro e foca-se nas ações do ator/produtor.

A primeira ação judicial foi movida pelo diretor de iluminação do filme que acusa o ator de negligência e de lhe ter causado “grande sofrimento emocional” no incidente que matou Halyna Hutchins.

Nas mãos do Supremo Tribunal de Los Angeles, o processo por negligência tem também como alvos Dave Halls, assistente de realização que entregou a arma, Sarah Zachry, a responsável pelos adereços, Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelas armas e munições, entre outros membros da produção do filme western.

O incidente ocorreu a 21 de outubro.



Baldwin, de 63 anos, tornou-se particularmente popular nos EUA nos últimos anos pelas imitações de Donald Trump no programa "Saturday Night Live".