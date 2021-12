Decisão da justiça sul-africana foi correta, diz Tiago Caiado Guerreiro

João Rendeiro vai continuar detido na África do Sul, depois de a justiça sul-africana ter negado, esta manhã, a fiança ao antigo banqueiro.

Ex-banqueiro do BPP vai ficar na prisão até 10 de (...)

Um dos argumentos utilizados pelo juiz sul-africano Rajesh Parshotam foi o de não querer fazer da África do Sul um santuário para fugitivos. Um argumento compreensível para Tiago Caiado Guerreiro.

O advogado explica tratar-se de “um caso de elevado perfil”, argumentando que existindo “uma fuga ou um tratamento mais leviano dará uma imagem negativa da África do Sul”, uma vez que é “um caso com um perfil bastante elevado”.

“É como se fosse um caso de corrupção ou qualquer outro crime associado que tenha um certo grau de gravidade. A negligência ou falta de cuidado do referido caso daria uma má imagem, eu acho péssima, relativamente à África do Sul onde há uma enorme comunidade de portugueses”, conclui.

O magistrado sul-africano confirmou que a justiça sul-africana ainda não recebeu qualquer pedido de extradição das autoridades portuguesas.

Durante a sua intervenção garantiu a segurança do arguido e diz não ser verdade que no país as prisões não tenham condições dignas.