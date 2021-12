​Covid-19. Variante Ómicron faz primeira morte no Reino Unido

Veja também:

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou esta segunda-feira que a Ómicron, nova variante do SARS-Cov-2, já fez uma vítima mortal no Reino Unido.



O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita a um centro de vacinação em Paddington.

“Infelizmente, a Ómicron está a resultar em hospitalizações e, tristemente, está confirmado que pelo menos um paciente morreu com Ómicron”, disse Johnson.

Nestas declarações, Boris Johnson disse ainda que “a ideia de que esta é uma versão suave do vírus tem de ser posta de parte e reconhecer o ritmo a que se propaga entre a população”.

Já esta segunda-feira, o ministro da Saúde do país revelou que há atualmente dez internados com a variante Ómicron, mas as autoridades temem que o país possa estar diante de um “tsunami” de novas infeções.

No domingo, Boris Johnson anunciou que serão disponibilizadas doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, com o principal objetivo de travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Ómicron.