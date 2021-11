Alemanha. Mais um Natal com infeções Covid-19 em alta

Veja também:

É um regresso à normalidade, dentro do possível: o mercado de Natal em Bona voltou a abrir as portas.

Há um ano, Bona - como muitas outras cidades alemãs - teve de cancelar o mercado tradicional por causa da pandemia. Mas este ano voltaram os carrosséis e as barraquinhas onde se vende artesanato, amêndoas torradas e "Glühwein", o típico vinho quente com especiarias.

Para andar no mercado é preciso usar máscara e estar vacinado contra a Covid-19 ou ter um certificado de recuperação da doença. Apresentar teste negativo não chega.

"É uma ajuda", diz Alexander, um jovem alemão que veio passear com a filha ao mercado no centro histórico de Bona. "Mas ando por aqui e ninguém me perguntou se estou vacinado."

Hospitais no limite

O país ultrapassou as 100 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, anunciou a autoridade federal de saúde (RKI), que registou 351 óbitos e 75.961 casos nas últimas 24 horas.

A maior economia da Europa teme a saturação hospitalar, no momento em que registou 100.119 mortos e a incidência de casos em sete dias atingiu um valor recorde: 419,7 infeções por 100 mil habitantes.

A situação está a colocar pressão sobre o novo Governo de coligação que irá tomar conta do país em dezembro.

Em muitos lugares, os hospitais estão a chegar ao limite das suas capacidades. O sul e o leste da Alemanha são as regiões mais afetadas.

Em Berlim, por exemplo, mais de 91% das camas de cuidados intensivos estão ocupadas - 18% são de pacientes com Covid-19. No estado federado da Saxónia, a taxa de ocupação nos cuidados intensivos ronda os 90% - 37% dos pacientes internados foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Erik Bodendieck, presidente da Associação de Médicos da Saxónia, disse esta semana à rádio pública Deutschlandfunk que é possível que, muito em breve, dois pacientes tenham de "lutar por uma cama", por não haver lugares suficientes nas unidades de cuidados intensivos.

"Tudo isto tem a ver com o incumprimento das regras de distanciamento físico e com os baixos índices de vacinação, sobretudo nestas regiões", comenta Andrew Ullmann, médico e deputado do partido liberal FDP, em declarações à Renascença.

No estado da Saxónia, os mercados de Natal foram proibidos.