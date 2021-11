Polícia ferido em ataque terrorista em Cannes

Um polícia ficou ferido esta manhã em Cannes, França, depois de ter sido esfaqueado no que o Governo considera ter sido um ataque terrorista.

O atacante abriu a porta do carro onde se encontravam três agentes e esfaqueou o que estava ao volante, ferindo-o, antes de tentar atingir o que se encontrava no lugar do passageiro.

Um terceiro agente conseguiu impedir o terrorista disparando sobre ele. Não há informação sobre o estado de saúde do atacante.

O ministro do Interior francês disse numa mensagem publicada no Twitter que o terrorista tinha sido “neutralizado” e que esta segunda-feira irá ao local para se inteirar dos detalhes.

Já o agente terá sido salvo peo facto de estar a usar um colete à prova de balas.

Este ataque teve lugar perto da Esquadra principal da polícia em Cannes.