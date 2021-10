Reino Unido endurece nível de ameaça terrorista contra deputados

O Governo britânico elevou esta quarta-feira para "substancial" o nível da ameaça terrorista contra deputados, o que pressupõe como provável um ataque dirigido a qualquer um dos parlamentares.

A medida foi anunciada pela ministra do Interior, Priti Patel, no parlamento, cinco dias depois do assassínio do deputado conservador David Amess por um suposto terrorista islamita.