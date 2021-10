Gabby Petito morta por estrangulamento, diz médico legista

Gabby Petito, a mulher de 22 anos que foi assassinada algures entre o final de agosto e o início de setembro, morreu por estrangulamento.

O anúncio foi feito na terça-feira pelo médico legista Brent Blue, responsável pelo caso.

O principal suspeito do homicídio Brian Laundrie, era noivo da vítima e estava a fazer uma viagem com ela em autocaravana, mas está desaparecido desde 13 de setembro.

O gabinete do médico legista já tinha confirmado que Petito tinha sido assassinada, mas faltava apurar a causa da morte.

Segundo Brent Blue, a demora na determinação deveu-se ao rigor. “Fomos muito precisos na examinação e nos detalhes a que fomos. Tivemos de esperar por vários especialistas para nos ajudarem com a investigação e aguardar pelo resultado dos exames de toxicologia. Era uma questão de garantir que tínhamos tudo em ordem”, explicou.

O médico não fez outros comentários sobre o estado do corpo, nem revelou os resultados do exame de toxicologia, mas rejeitou boatos de que Gabby estaria grávida no momento em que morreu.

Terminados os exames ao cadáver a prioridade, diz Brent Blue, é fazer chegar os seus restos mortais à família para que possa ser sepultada, explicou ainda um advogado dos Petito, em declarações à "Fox News".