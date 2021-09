Polícia intensifica buscas por Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito

Segundo o FBI, o médico legista do condado de Teton considerou a morte um homicídio, na análise preliminar. No entanto, “a causa da morte permanece pendente dos resultados finais da autópsia”.

A autópsia confirmou que os restos mortais encontrados, no passado domingo, na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming, pertencem a Gabby Petito , de 22 anos, que desapareceu durante uma viagem com o noivo.

As autoridades dizem ser necessário o auxílio de mergulhadores na investigação, depois de a polícia de Sarasota ter encontrado uma carrinha com um atrelado de barco, na reserva, onde foi descoberto o corpo da jovem.

A polícia norte-americana continua à procura de Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito. Também estão a decorrer buscas com mergulhadores que tentam encontrar provas nos terrenos pantanosos da reserva natural de Carlton, no Estado da Florida.

O noivo, Brian Laundrie, continua a ser considerado uma pessoa de interesse no caso. “Quem tiver qualquer informação relativa ao caso ou saiba do paradeiro do Sr. Laundrie, deve contatar o FBI”, pediu o agente especial Michael Schneider.



A jovem estava desaparecida desde 11 de setembro, durante uma viagem com o seu companheiro. O último contacto que os pais tiveram com ela foi quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming.

O FBI fez buscas e recolheu vários objetos na casa de Brian Laundrie, de 23 anos, que, segundo a família, despareceu há uma semana, três dias após o desaparecimento da namorada ter sido comunicado.

Novos dados dão conta de caso de violência doméstica

O mistério em torno do desaparecimento de Gabrielle Petito e, posteriormente, do namorado adensa-se à medida que são revelados novos dados sobre o caso.

A 12 de agosto, cerca de um mês antes de a jovem de 22 anos ser dada como desaparecida, a polícia de Moab, no Utah, respondeu uma denúncia de violência doméstica que envolveu o casal. Os jovens ter-se-ão envolvido em confrontos físicos após uma discussão. Após serem abordados pelas autoridades, que através da descrição da testemunha conseguiram localizar a carrinha do casal, Gabby admitiu a culpa e disse ter problemas de saúde mental e que, por isso, tentou agredir o noivo.

De acordo com a Reuters, segundo a denúncia feita ao 911, o agressor terá sido Brian, de 23 anos. “Gostaria de relatar um caso de violência doméstica”, começou por dizer a testemunha, na chamada que durou cerca de 49 segundos.

“O homem estava a bater na rapariga, eles correram para cima e para baixo na calçada. Ele começou a bater-lhe e eles foram embora”, acrescenta.

O relatório da ocorrência, elaborado pelo polícia Daniel Robbins, revelou que “tanto um como o outro disseram que estavam apaixonados e prestes a casar e que não queriam que nenhum deles fosse acusado de um crime”. Depois de avaliar as circunstâncias, não acredito que a situação escalasse para o nível de violência doméstica ou de uma crise de saúde mental”, afirmou Robbins.

Gabby Petito deixou o emprego para viajar em julho, pelos Estados Unidos, numa carrinha com o noivo, documentando a viagem no Instagram usando a ashtag #vanlife. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a carrinha e não deu mais explicações.

O corpo foi encontrado no domingo, mas a investigação policial continua e o FBI pediu a todos os que tenham informações ou que possam ter visto o casal nos últimos meses, sobretudo entre 27 e 30 de agosto, para entrarem em contacto com as autoridades.