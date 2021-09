FBI confirma. Corpo encontrado no Wyoming é de Gabby Petito

A autópsia confirmou que os restos mortais encontrados, no passado domingo, na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming, pertencem a Gabby Petito, a jovem de 22 anos que desapareceu durante uma viagem com o noivo.

Segundo o FBI, o médico legista do condado de Teton considerou a morte um homicídio na análise preliminar. No entanto, “a causa da morte permanece pendente dos resultados finais da autópsia”.

O noivo, Brian Laundrie, continua a ser considerado uma pessoa de interesse no caso. “Quem tiver qualquer informação relativa ao caso ou saiba do paradeiro do Sr. Laundrie deve contatar o FBI”, pediu o agente especial Michael Schneider.