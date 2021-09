Enviado dos EUA ao Haiti demite-se em protesto contra deportações

O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti demitiu-se esta quinta-feira em protesto contra as deportações de cidadãos haitianos, que considerou serem “inumanas”.

Numa carta de resignação que se tornou pública o diplomata Daniel Foote disse que o Haiti, que recentemente voltou a sofrer um sismo desastroso, é um “estado colapsado” que simplesmente não pode suportar “a infusão forçada de milhares de migrantes retornados, sem comida, abrigo nem dinheiro, sem que isso se traduza numa tragédia humana”, que de resto é evitável.

Foote refere-se à onda de deportação em massa de cerca de 13 mil emigrantes clandestinos do Haiti que estavam a viver num campo no Texas, debaixo de uma ponte, aguentando temperaturas perto dos 40ºC enquanto as autoridades revelam dificuldades em fornecer-lhes comida e água.

A situação dos imigrantes e a forma como têm sido tratados tem escandalizado a opinião pública. As imagens recentemente divulgadas de guardas fronteiriços, a cavalo, aparentemente a tentar empurrar para o Rio Grande um grupo de homens que estavam a tentar atravessar do México para os Estados Unidos, já foi comparada a cenas próprias do tempo da escravatura.