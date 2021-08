EUA atacam carro com "bombistas" após explosão de "rocket" em Cabul

A ação contra os terroristas do grupo ISIS-K aconteceu pouco depois de uma explosão numa zona residencial de Cabul , próxima do aeroporto.

Fonte dos talibãs, que tomaram a liderança no Afeganistão, também confirma que o alvo foi um veículo com alegados terroristas que queriam realizar um novo ataque contra o aeroporto.

As zonas onde as pessoas se tinham vindo a concent(...)

Os jornalistas da AFP, que ouviram a deflagração, dizem que um míssil terá atingido uma casa num bairro perto do aeroporto.

Um chefe da polícia local, citado pelo site da Al Jazeera, avança que terá morrido uma criança.

O presidente do Estados Unidos avisou sábado ser "muito provável" um ataque contra o aeroporto de Cabul nas próximas 24 a 36 horas. "A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto é muito grande", escreveu Joe Biden num comunicado depois de se reunir com seus conselheiros militares e de segurança.

O grupo do autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o ataque de quinta-feira passada, que matou pelo menos 170 pessoas, entre as quais 13 soldados norte-americanos. Na resposta, os EUA mataram um dos cabecilhas.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, avançou este domingo que só falta retirar do Afeganistão 300 cidadãos dos Estados Unidos.