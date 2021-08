Joe Biden diz ser provável novo ataque contra aeroporto de Cabul nas próximas 36 horas

O presidente do Estados Unidos avisou, este sábado, ser "muito provável" um ataque contra o aeroporto de Cabul nas próximas 24 a 36 hora e frisou que a ofensiva norte-americana contra dois agentes do Estado Islâmico não será a última.

"A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto é muito grande", escreveu Joe Biden num comunicado depois de se reunir com seus conselheiros militares e de segurança.

"Os nossos comandantes informaram-me que é muito provável ocorrer um ataque dentro de 24 a 36 horas", indicou.

Um ataque que ocorreu na quinta-feira perto do aeroporto de Cabul matou mais de 100 pessoas, entre as quais 13 soldados norte-americanos.

Este ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, desencadeou um ataque de retaliação dos militares dos Estados Unidos.

Dois "alvos importantes" do Estado Islâmico foram mortos, e um outro ficou ferido num ataque, este sábado, com 'drones', levado a cabo pelos Estados Unidos no Afeganistão.

"Eu disse que iríamos apanhar o grupo responsável pelo ataque às nossas tropas e civis inocentes em Cabul e foi o que fizemos", disse Joe Biden no comunicado.

"Este ataque não foi o último. Continuaremos a localizar qualquer pessoa envolvida neste ataque hediondo e fazê-la pagar", acrescentou.