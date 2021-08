Japão. Contaminante em vacina da Moderna pode ser partícula metálica

As autoridades japonesas dizem continuar a investigar as causas da presença de impurezas em 39 frascos da vacina “Spikevax”, o que levou à suspensão preventiva de 1,63 milhões de doses provenientes de Espanha – umas por utilizar, outras que já tinham sido administradas a alguns pacientes.

O contaminante encontrado no Japão, em lotes da vacina da Moderna contra a Covid-19, será uma partícula metálica, avança nesta sexta-feira a emissora pública japonesa NHK, citando fontes do Ministério da Saúde.

Por contrato com a Moderna, a fábrica da Rovi nos subúrbios de Madrid está responsável pelo processo final de produção das doses de vacinas enviadas para fora dos Estados Unidos, enchendo os frascos com matéria-prima produzida por uma empresa suíça.

A empresa adianta que está a conduzir uma investigação ao problema e cooperar com as autoridades de saúde.

O ministro da Saúde do Japão, Norihisa Tamura, pediu à farmacêutica norte-americana Moderna e à distribuidora nipónica Takeda que tomassem “medidas para evitar que esta situação volte a acontecer e para encontrar a causa em breve”, de modo a “evitar preocupar as pessoas que se vacinam”.





Segundo fontes do Ministério japonês da Saúde, em declarações à agência de notícias espanhola EFE, o Japão pretende continuar a ser fornecido através de Espanha de vacinas da Moderna, pelo menos enquanto decorrer a investigação.

A maioria dos lotes suspensos na sexta-feira já tinha sido distribuída pelos centros de vacinação no Japão, por empresas e outras organizações responsáveis pela inoculação, tendo alguns sido administrados.

Cerca de 54% da população japonesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, segundo a Reuters.

A doença provocou pelo menos 4.461.431 mortes em todo o mundo, entre mais de 213,79 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.689 pessoas e foram contabilizados 1.028.421 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.