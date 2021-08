Menos internados, em dia com 15 mortes e 2.552 casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista esta quinta-feira mais 15 mortes e 2.552 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O maior número de mortes diárias foi verificado na faixa etária com mais de 80 anos, num total de 10 óbitos. Entre os 70 e 79 anos morreram dois doentes com o novo coronavírus, um óbito no grupo 60-69 e duas mortes nos 50-59.

Com 666 casos num dia, a faixa entre os 20 e 29 anos é a que teve mais infeções nas últimas 24 horas.

Nos hospitais portugueses há menos 18 pessoas internadas, num total de 670 doentes com Covid-19 em enfermarias e cuidados intensivos.

Olhando apenas para as unidades de cuidados intensivos, há agora 150 internados, são mais seis no espaço de um dia.

O número de casos ativos aumentou em 418 ocorrências. No total, Portugal tem 45.408 casos ativos.