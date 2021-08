Dia Mundial da Ajuda Humanitária. A importância de sair do “nós primeiro”

Assinala-se nesta quinta-feira o Dia Mundial da Ajuda Humanitária. Não será propriamente um dia de celebração, mas sim de apelo, pois nunca fez tanto sentido valorizar o papel dos milhares de voluntários que todos os dias tentam aliviar o sofrimento de tantas pessoas em tantos lugares do mundo.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas é uma das muitas organizações que presta auxílio em várias regiões do mundo, tendo sido no ano passado galardoado com o Prémio Nobel da Paz.

À Renascença, Pedro Matos, coordenador de emergência do PAM, diz que, neste dia, mais importante do que a ajuda humanitária, é que as pessoas conheçam as crises mundiais e queiram ajudar o outro.

“Mais do que dar importância a nós, trabalhadores humanitários, acho que é muito importante darmos visibilidade às crises em si. Porque é uma tendência do mundo cada vez mais de se virar para dentro e dizer 'nós primeiro'. Em qualquer local do mundo, por muito avançados que estejamos, há sempre pessoas a dizer 'mas as nossas pessoas precisam mais'”, afirma.

“Se esta visão vingar, nunca vamos ter um mundo solidário uns com os outros”, defende.