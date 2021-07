França desaconselha férias em Portugal. “Evitem, evitem”

O Governo francês desaconselha as viagens para Portugal e Espanha. Nesta quinta-feira de manhã, em entrevista à France 2, o secretário de Estado para os Assuntos Europeus mostrou-se preocupado com a situação pandémica em Portugal e Espanha.

Portugal está na “lista amarela” do Reino Unido desde o início de junho por causa do aumento do número de casos de Covid-19. Entretanto, a Madeira já regressou à “lista verde”, o que significa que quem viajar para o arquipélago não terá de cumprir quarentena no regresso.

Desde 5 de julho, Portugal está fora da “lista vermelha” da Alemanha.

Nesta altura, mais de um terço da população portuguesa está vacinada contra a Covid-19 com as duas doses e mais de 5,7 milhões de portugueses (56% da população) tomaram uma dose da vacina.



Na quarta-feira, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava oito mortes com Covid-19, o número mais elevado desde 14 de abril, e 3.285 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o número mais elevado desde 11 de fevereiro.

O número de internamentos, contudo, diminuiu.

Espanha, por seu lado, registou 17.384 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.



Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.126 pessoas e foram registados 896.026 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.