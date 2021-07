Covid-19. Portugal sai da "lista vermelha" da Alemanha

Anteriormente, Portugal encontrava-se na lista de "áreas de variante do vírus". De acordo com o Instituto Robert Koch , passará, a partir de quarta-feira, a integrar a lista de alta incidência de risco. Também Reino Unido, Rússia, Índia e Nepal saem da lista vermelha.

"Os Estados-membros devem seguir a abordagem acordada na recomendação, tomando medidas estritas, como a quarentena, mas evitar proibições de viajar. As medidas alemãs não parecem estar alinhadas com a recomendação", disse o porta-voz do executivo comunitário para a área da Justiça, Christian Wigand, na passada terça-feira.

"A lógica do certificado Covid-19 é podermos tomar medidas restritivas para controlar a pandemia e deixarmos circular as pessoas que estiverem vacinadas ou imunizadas", apontou Augusto Santos Silva, em declarações à Lusa.

A decisão de Berlim foi motivada pelo facto de, a 25 de junho, a variante Delta do novo coronavírus, inicialmente detetada na Índia e atualmente predominante nos territórios português e britânico, ser predominante em Portugal. De acordo com o relatório do Instituto Ricardo Jorge de 29 de junho, é a responsável por mais de metade dos casos em solo nacional, passando de 4% em maio para 55,6% em junho.

No entanto, no próprio dia 1 de julho, passada quinta-feira, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, admitiu retirar Portugal e Reino Unido da "lista vermelha", uma vez que as projeções apontavam que, durante o mês de julho, a variante Delta do SARS-Cov-2 também teria uma incidência entre 70% a 80% na Alemanha.

Esta variante doo novo coronavírus é considerada mais contagiosa e possivelmente mais resistente a algumas vacinas.