Aeroporto em Alcochete "é sempre melhor do que uma não decisão"

O anúncio de Alcochete como localização do futuro aeroporto para a região de Lisboa “é sempre melhor do que uma não decisão”, afirma na Renascença o presidente da Associação Comercial do Porto.

“Sempre defendi a solução Portela+Montijo, por ser mais rápida, mais barata para implementar”, ressalva Nuno Botelho que diz, no entanto, que compreende “esta opção do Campo de Tiro de Alcochete é a solução que, em primeiro lugar, respeita o parecer da Comissão Técnica Independente e, por outro lado, aquela que, politicamente, gera um consenso mais alargado”.

Questionado sobre a duração da obra, até que o futuro Aeroporto Luís de Camões esteja operacional, o empresário e jurista admite que os problemas ambientais associados ao projeto “vão exigir um grande investimento”, logo mais demora na sua execução.

No entanto, Botelho saúda o que diz ser a “visão ponderada” do Governo e de Luís Montenegro que, “apesar da Comissão Técnica Independente falar numa demora entre seis e oito anos para a construir o aeroporto e as diferentes vias de acesso”, prefere apontar a conclusão da obra para daqui a 10 anos.

“Parece mais avisada e mais prudente esta visão mais de verdade para com os contribuintes e com os portugueses”, acrescenta.

Comentando as afirmações do ex-ministro socialista António Mendonça, no programa da Renascença ‘Dúvidas Públicas' – admitindo como razoável a conclusão do novo aeroporto em metade do tempo estimado pelo Governo – o presidente da Associação Comercial do Porto considera que “com uma decisão destas, que demorou 50 anos a ser tomada, se conseguirmos ter o aeroporto a funcionar dentro de 10 anos, será um timing razoável”.

Norte da semana

Geórgia contra lei russa e pró-UE. “Milhares de pessoas saíram para as ruas. As imagens são impressionantes e mostram que a sociedade georgiana quer prosseguir o caminho de adesão à União Europeia, em contraciclo com a visão pró-Putin do atual Governo georgiano. É um sinal de esperança para o mundo e para a Europa”.

Desnorte da semana

Alegada agressão a criança nepalesa. “Entre o momento em que a agressão supostamente acontece e o momento em que é denunciada passam dois meses. Parece-me tempo a mais. Depois, todos os dias, nós vemos o surgimento de fenómenos que não queríamos voltar a ver no nosso país. Nomeadamente a xenofobia, que é uma coisa que, de facto, não pode acontecer em caso algum. Numa fase em que nós temos diferenças culturais tão grandes a surgirem, temos de olhar para isto de outra forma. E não é só nas escolas. Eu vejo isso nas empresas. Há choques culturais com a entrada de imigrantes. Eles têm de adaptar-se à realidade portuguesa, mas também nós temos de ter a noção de que temos de lidar com realidades diferentes”.