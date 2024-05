Novo aeroporto é possível em 5 anos, metade do prazo dado pelo Governo

António Mendonça assumiu a pasta das Obras Públicas, Transportes e Comunicações no segundo governo de José Sócrates e, tal como os seus antecessores e sucessores, também ele queimou pestanas com o dossier do novo aeroporto de Lisboa.

Agora, admite na Renascença ter sido surpreendido com a rapidez de Luís Montenegro: "ultrapassou as minhas expectativas".

"Foi uma boa decisão", falta agora saber como vai ser a execução, "é o desafio que o Governo tem pela frente e é muito difícil", sublinha.

Mendonça também lembra que "é a quarta vez que é tomada uma decisão" sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa. "Já tinha sido tomada uma decisão nos anos 70, na Ota, depois foi mudada para Alcochete e agora foi novamente confirmada Alcochete". O economista espera "que daqui a alguns anos não estejamos novamente a tomar uma decisão". Destaca, desta vez, "as manifestações (de apoio) dos diferentes partidos" e quer "ser otimista". Diz acreditar que agora "o processo vai para a frente".

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, António Mendonça lembra que já foi perdido muito tempo neste processo. O ex-ministro já nem contabiliza os 50 anos que demorou a decisão até hoje, mas os 14 anos perdidos desde que foi decidido construir em Alcochete. "Pelo menos é visível que perdemos já 14 anos. Já podíamos ter ligações a Madrid, já podíamos ter um novo aeroporto, já podíamos ter muita coisa e não temos!"