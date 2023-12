Independência de Centeno não está comprometida, conclui BCE

O comité de ética do Banco Central Europeu (BCE) considera que a independência do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, não está comprometida.

O Banco Central Europeu considera que o governador do Banco de Portugal "não agiu de uma forma que comprometesse a sua independência como membro do BCE nem prejudica os interesses da União".

A instituição liderada por Christine Lagarde conclui que Mário Centeno "cumpriu o requisitos do Código de Conduta Único do BCE".

Esta é a segunda decisão a "ilibar" o comportamento do governador durante a crise política em Portugal.

A 15 de novembro, a comissão de ética do Banco de Portugal considerou que Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta e agiu com a reserva exigível, depois de o governador ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo.

No entanto, "no plano objetivo, os desenvolvimentos político-mediáticos subsequentes podem trazer danos a imagem do Banco”, acrescentou a comissão de ética do Banco de Portugal.