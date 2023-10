IUC dispara 400% em carro a gasolina com 900 de cilindrada

Segundo cálculos da Deloitte, um carro a gasolina com 900 de cilindrada e matrícula de maio de 2005 pagou em 2023 um IUC de 19,34 euros, mas poderá ver o imposto chegar aos 96,92€ no espaço de quatro anos.

A medida sobre o Imposto Único de Circulação no Orçamento do Estado para 2024 tem gerado polémica e o aumento em carros anteriores a julho de 2007 pode traduzir-se num agravamento de cerca de 400%, em relação ao que se pagou este ano.

As mesmas simulações mostram que um carro a gasóleo, com matrícula de janeiro de 2006 e 1995 de cilindrada, por exemplo, verá o IUC subir cerca de 430%, passando dos 45 euros pagos em 2023 para 231 euros com as novas regras.

Neste caso, e tendo em conta o travão anual de subida de 25 euros, este carro precisará de cerca de sete anos e meio para atingir aquele valor.

No relatório que acompanha a proposta orçamental, o Governo justifica a medida com a necessidade de acautelar o cumprimento de "exigências ambientais", conjugando-a com a "criação de um incentivo ao abate de veículos antigos, que visa promover a renovação do parque automóvel e a descarbonização do transporte de passageiros".

Esta terça-feira, o ministro das Finanças, insistiu que a medida no OE 2024 vem corrigir aquilo que considera ser uma “situação injusta”, em que “automóveis mais poluentes estão a pagar um quarto da tributação que pagam automóveis mais recentes”.

O governante anunciou ainda medidas de incentivo ao abate e à aquisição de carros elétricos para todos os que queiram trocar carros antigos.

Em reação à medida foi lançada uma petição pública, contra este agravamento do IUC, que conta já com mais de 173 mil assinaturas.