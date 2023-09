Humberto Pedrosa "gostaria de voltar" à TAP

Veja também:

No dia em que o Governo anunciou a privatização de, pelo menos, 51% do capital da TAP, Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro, que já foi acionista da transportadora aérea, confirma à Renascença que mantém o interesse em regressar, por via da reprivatização.



Humberto Pedrosa admite juntar-se a um grupo nacional que venha a concorrer à reprivatização da transportadora aérea.

"Vou aguardar que haja alguma oportunidade de me poder juntar", afirma o empresário.

Depois de ter integrado - a par com David Neelman - o consórcio que venceu a privatização da TAP, em 2015, o patrão da Barraqueiro confessa à Renascença que gostaria de voltar, até porque a sua passagem pela TAP "não teve um final feliz".

O Governo anunciou esta quinta-feira, formalmente, os principais contornos da reprivatização da TAP. Pretende alienar, pelo menos, 51% do capital. Como olha para este anúncio, o senhor que até já confessou, na comissão parlamentar de inquérito da TAP, que “teria muito gosto” em regressar à TAP? Mantém aquilo que disse?

Sim, mantenho exatamente aquilo que disse, porque na realidade, foi uma passagem que não acabou com um final feliz. É claro que estou atento e, se houver uma possibilidade, claro que gostaria de voltar.

Quando admitiu que teria muito gosto em juntar-se a um grupo nacional interessado em concorrer à privatização da TAP, não avançou basicamente mais nada. Que grupo seria esse? Já tem uma noção?

Não, não tenho. Sei que já haverá alguns interessados e vou guardar que haja, se houver, alguma oportunidade de me poder juntar.

Entretanto, o senhor também continua interessado na localização do futuro aeroporto de Lisboa, em Santarém?

Sim, mantemos esse interesse. Quero dizer, depende agora da decisão do local.

Mas isso seria determinante para a sua entrada num concurso para aquisição da TAP?

Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é a TAP, outra coisa é o aeroporto.