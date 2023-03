Centeno diz que compra do Crédit Suísse dá “alguma confiança”

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sublinhou esta segunda-feira a forte posição da banca nacional, que nos últimos anos diminuiu o malparado e reforçou os capitais próprios, referindo que a compra do Credit Suisse transmite "alguma confiança".

“É muito importante perceber a relevância disto e minimizar o impacto da turbulência que se gera em torno do setor bancário na zona Euro - e que não é originário da zona Euro”, afirmou Centeno, alertando para as interconexões que existem entre mercados.

As declarações, no final de um almoço promovido pela Hotelaria de Portugal, surgem após as notícias da compra do banco Credit Suisse pelo UBS, por cerca de três mil milhões de euros.