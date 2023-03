Departamento de Justiça e regulador da bolsa investigam colapso do Silicon Valley Bank

Dias depois da maior falência de um banco norte-americano desde a crise do subprime, em 2008-2009, o Departamento de Justiça dos EUA prepara-se para abrir uma investigação ao colapso do Silicon Valley Bank (SVB).

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Wall Street Journal, citando pessoas próximas do processo. Ainda de acordo com o mesmo jornal, também a Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, já abriu uma investigação às causas da falência do banco.

As autoridades estarão ainda a analisar a venda de ações por parte de executivos do SVB dias antes de o banco falir, na passada sexta-feira.

Ontem, os acionistas avançaram com um processo em tribunal contra o grupo financeiro SVB e contra dois executivos de topo da instituição, sob acusações de terem ocultado o impacto dos juros na situação financeira do banco.