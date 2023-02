Turismo do Porto e Norte pede reflexão sobre travão ao alojamento local

É preciso refletir e amadurecer ideias sobre o travão anunciado pelo Governo ao Alojamento Local (AL), que deixou o setor em sobressalto, defende o presidente da Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.



Em entrevista à Renascença, Luís Pedro Martins recorda que “o assunto ainda está em discussão”. Em causa estão as medidas incluídas no programa “Mais Habitação”, que vão restringir a atividade de Alojamento Local.

O presidente da Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal lembra que nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, já há zonas de contenção ao AL. Assinala também o papel que a atividade desempenha e alerta que o turismo arrasta todos os setores. Quando está bem, os outros também. Quando está mal, os outros são os primeiros a sentir.

O Governo apresentou uma série de medidas, no âmbito do programa “Mais Habitação”, que vão ter implicações para o Alojamento Local e para os seus proprietários, mesmo que venham a ser feitas algumas alterações. Que impacto é que terão no turismo, mais em concreto da região do Porto e Norte, tanto mais que quase metade da oferta de alojamento vem desta modalidade?

Obviamente que a atividade do Alojamento Local é importante no Porto e Norte, muito mais numa região onde nem todas as partes do território têm disponibilidade, por exemplo, ao nível da hotelaria. E é através do Alojamento Local que conseguimos atrair e fixar turistas.

Mas eu vou escusar-me a falar muito mais sobre este assunto, uma vez que ele ainda está em discussão. Em boa hora o Sr. secretário de Estado veio dizer que é preciso refletir mais sobre esta questão do Alojamento Local.