"Alojamento Local não é causador da falta de habitação". ​AHRESP pede audiência ao Governo

Admite que nalguns pontos, especialmente nos centros histórias das cidades de Lisboa e Porto, há problemas com excesso de alojamento local, mas lembra que é por isso que algumas autarquias já definem zonas de contenção. Zonas que deviam ser definidas com rigor, o que nem sempre acontece, diz Ana Jacinto.

Para a dirigente da AHRESP, “é errado apontar o Alojamento Local como o causador da falta de habitação, um problema que já existia antes do 'boom' do Alojamento Local".

Em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros de ontem dedicado à Habitação, António Costa anunciou que a emissão de novas licença de Alojamento Local está proibida, exceto para alojamentos rurais no Interior do país. Quanto às atuais licenças, estão em vigor até 2030, altura a partir da qual serão reavaliadas de cinco em cinco anos.