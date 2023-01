Cheque Uber para diretores da TAP é “ato lamentável”, Galamba tem de "arrumar a casa"

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) diz que é "um ato lamentável" a decisão de atribuir aos diretores e administradores da TAP uma verba de 450 euros para usar na plataforma Uber como forma de compensar a não renovação da frota automóvel.

Em comunicado, o SPAC acrescenta que este ato de gestão "revela uma incoerência e um desnorte total por parte desta administração e que leva a TAP, consecutivamente, para as manchetes dos jornais pelos piores motivos".

"O senhor Ministro João Galamba acabou de tomar posse mas precisa de arrumar a casa rapidamente, na defesa dos interesses da TAP, dos seus trabalhadores, do País e dos Contribuintes", apela a estrutura sindical, que alerta ainda, "mais uma vez, para a necessidade urgente de uma auditoria à Gestão da TAP".

O sindicato recorda ainda que "os trabalhadores da TAP estão sujeitos a cortes de vencimento e outros subsídios, nomeadamente os de transporte, pelo que se esperava alguma uniformidade nas medidas aplicadas no âmbito das reduções de custos e do Plano de Reestruturação que ninguém conhece".

Apesar de contestar a atribuição do cheque Uber, o SPAC lembra que "os valores que os detentores de cargos de direção estão a receber para se fazerem transportar, poderá servir no futuro, de exemplo e bitola para os demais, pois os custos com transportes são os mesmos, independentemente da função que se ocupa".