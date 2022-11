​Governo anuncia mais 50 milhões de euros para turismo e indústria

O ministro da Economia, António Costa e Silva, anuncia o lançamento de um novo programa de apoio ao turismo para aquisição, reconstrução e remodelação de edifícios no valor de 50 milhões de euros.



O governante falava no congresso nacional de hotelaria e turismo que decorre em Fátima.

“É um programa de 50 milhões de euros para ajudar o investimento das empresas, é uma espécie de programa para ajudar as empresas de turismo em relação a todos os seus edifícios, aos seus imóveis para modernizar, recuperar e desenvolver, para aquisição destes imóveis com uma opção de recompra para as empresas”, descreveu.

António Costa e Silva lembrou ainda que os empresários do setor têm mais 380 milhões de euros disponíveis, referentes a programas lançados anteriormente.

“São cerca de 150 milhões de euros que estão disponíveis do Apoiar Turismo e 230 milhões do programa Requalifica. São programas que estão disponíveis e trabalhamos sempre em parceria, como deve ser, para tentar construir soluções”, disse o ministro.

Costa e Silva sublinhou ainda a importa de se construir “plataformas colaborativas e de nos unirmos como cidadãos do mesmo país para construir soluções e fazer face ao futuro”.

Num discurso com mais de 20 minutos, o ministro fez questão de deixar uma mensagem de otimismo, mas ao mesmo tempo de cautela, não escondendo o entusiasmo com o peso das exportações no PIB.

“Este ano, muito provavelmente, as exportações vão representar cerca de 49% do PIB do país. O ano passado representaram 41%, no 1º semestre deste ano já chegámos aos 49% e vamos ver se conseguimos manter este valor o que é absolutamente extraordinário”, enalteceu.

“Quanto mais exportarmos, quanto mais internacional for a nossa economia, mais competitivas são as nossas empresas, mais saudável é todo o tecido económico”, rematou o governante.