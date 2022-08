​Gasoduto prometido por Espanha pode passar ao lado de Portugal

Segundo o primeiro-ministro português “há um traçado que agora está definido, cuidadoso, que protege os valores ambientais, que importa proteger também no Vale do Douro. Portanto, do nosso lado as coisas têm vindo a avançar, da Espanha também”.

No entanto, o chefe do Governo português não referiu que a conclusão está prevista apenas para 2028, uma data que fica aquém das necessidades imediatas de abastecimento da Europa.

Com as datas agora avançadas pelo executivo espanhol, ganha nova força a opção do MIDCat, a passagem do gasoduto pelos Pirinéus franceses. Um projeto chumbado pelos reguladores espanhóis e franceses, devido ao impacto ambiental e aos custos da obra.



Com a nova urgência energética dos países europeus, sobretudo a norte, e com a verba disponível para a autonomia energética dos estados-membros, será desta que o gasoduto avança pelos picos franceses?

António Costa garante que a “Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto. Hoje para o gás natural, amanhã para o hidrogénio verde”. A mais-valia nacional é “o Porto de Sines, poderá ser utilizado como plataforma logística para acelerar a distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL) para a Europa”, garante.

Se não for viável a passagem por França, há sempre a hipótese de atravessar a Itália, como sempre defenderam os ambientalistas.

Espanha parece centrada nas negociações com França, mas as declarações do chanceler alemão Scholz colocaram Portugal e a Península Ibérica na mesa do debate.