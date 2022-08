Alemanha quer Portugal como ponto de partida de novo gasoduto europeu

O chanceler alemão, Olaf Scholz, advogou esta quinta-feira a construção de um gasoduto a partir de Portugal, passando por Espanha e França, até ao centro da Europa, com o fim de acabar com a atual dependência energética da Rússia.

"Um gasoduto desta natureza aliviria enormemente a situação atual de fornecimento", disse aos jornalistas numa conferência de imprensa em Berlim.

Scholz refere que já abordou esta ideia com os líderes de Portugal, Espanha, França e com a Comissão Europeia em Bruxelas, e assegura que tem exercido fortes pressões a favor da criação deste projeto.

"Tenho feito campanha junto dos líderes de Portugal e Espanha, mas também do Presidente francês e da Comissão Europeia, para avançarmos com este projeto."

Na mesma conferência, o chanceler alemão lamentou a interrupção de um projeto semelhante há alguns anos, o MidCat, um gasoduto a ligar Espanha ao sul de França, que na altura foi considerado pouco económico dado o preço barato do gás natural importado à Rússia.

No rescaldo da invasão da Ucrânia pela Rússia, no final de fevereiro, o primeiro-ministro português já tinha defendido "o aumento das interconexões entre Portugal e Espanha e de Espanha com o conjunto da Europa" para mitigar a dependência europeia em cerca de 40% do gás russo.



Na altura, António Costa destacou esta opção como "absolutamente decisiva para aumentar significativamente a segurança energética da Europa".

Recentemente, também o secretário de Estado da Energia defendeu que, para acabar com a dependência energética de Moscovo, a UE tem de repensar a sua estratégia, focando atenções na Península Ibérica e na sua abordagem à segurança energética -- fornecedores diversificados e uma aposta maior no Gás Natural Liquefeito.