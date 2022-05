"Aeroporto tem que avançar já" em Lisboa, diz Moedas

A decisão sobre o aeroporto de Lisboa tem que ser tomada muito rapidamente. Esta é a opinião do presidente da Câmara de Lisboa, que hoje foi o convidado do almoço mensal da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP).

Carlos Moedas acompanha as preocupações dos hoteleiros com a crescente saturação do aeroporto da Portela e é muito afirmativo na sua posição.

“A posição do presidente da Câmara de Lisboa é: aeroporto, já. Nós precisamos de um aeroporto. Se ele é num sítio ou noutro, isso deve ser uma decisão técnica, mas o aeroporto tem que avançar para o bem de todos”, declarou.