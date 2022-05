Segurança Social. Mais vagas em creches e mais alojamento urgente previstos

Em setembro, as creches do setor social vão poder acolher mais de 42 mil crianças, anunciou nesta sexta-feira a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

O Governo tem ainda o objetivo de atingir as 10 mil vagas na rede pública.

A secretária de Estado respondia a uma pergunta do PSD sobre a gratuitidade das creches, durante a audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Trabalho à equipa do Ministério do Trabalho (na qual a ministra Ana Mendes Godinho não pôde estar presente por ter testado positivo à Covid-19).

No que toca ao alojamento urgente - dirigido a pessoas em situação de grande vulnerabilidade ou em risco iminente, com vista à inclusão social, nomeadamente de pessoas sem-abrigo – Ana Sofia Antunes anunciou que os serviços da Segurança Social já receberam candidaturas para 2.800 vagas.

O objetivo do Governo é ter 1.500 vagas ocupadas até ao próximo ano e um terço no fim do verão deste ano, uma “meta intermédia que estabelece que, no final do terceiro trimestre deste ano de 2022, teremos 500 destas vagas de emergência, seja em centros de acolhimento temporário seja em residências de transição, já implementadas”.

O aviso já está aberto.

Um dos temas que tem sido recorrente nas questões dos deputados é o combate à pobreza extrema, nomeadamente das crianças. Segundo o secretário de Estado da Segurança Social, esse é um desígnio do Governo. Gabriel Bastos anunciou então que o Plano Nacional vai entrar em discussão pública muito em breve.