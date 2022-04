​Jordânia é o país convidado dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso

Depois de dois anos de pandemia, os Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT) retomam o formato “normal”, presencial em Fátima e na Guarda.



Cerca de 140 “hosted buyers”, vindos de 43 países, dos cinco continentes, já confirmaram a presença. À 10.ª edição, no ano que antecede a Jornada Mundial da Juventude, o país convidado é a Jordânia, um país maioritariamente muçulmano.

Para a presidente da ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima, Purificação Reis, este é um evento que acolhe cada vez maior diversidade religiosa. Os IWRT, organizados pela ACISO, decorrem de 23 a 28 de junho, com diversas iniciativas nas cidades de Fátima e da Guarda.

Em entrevista à Renascença, Purificação Reis não hesita em definir os três marcos da edição deste ano dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso: é a 10.ª edição, retoma a forma presencial com mais de uma centena de “compradores” estrangeiros convidados e realiza-se no ano de preparação da Jornada Mundial da Juventude lisboa 2023, “o que é muito relevante nesta altura” .

Mais de um milhão de jovens são esperados para este evento que decorre na primeira semana de agosto, em Lisboa e Loures, com a presença do Papa Francisco.

A presidente da ACISO (entidade organizadora dos Workshops) revela à Renascença que já há muitos operadores de turismo religioso a querer obter informação para saber como vão organizar os seus grupos para estar em Portugal no próximo ano.

Os Workshops Internacionais de Turismo têm gerado cada vez maior interesse de edição para edição. Este ano, depois da pandemia, o interesse aumentou. “Neste momento temos 140 hosted buyers confirmados, de 43 países, que vêm de todos os continentes e até tivemos que limitar o número de presenças por destino”. Há quem venha pela primeira vez e quem repita a participação.

Purificação Reis destaca o interesse manifestado por operadores de destinos longínquos e que são muito importantes para Fátima, especialmente na época baixa: Índia, Brasil, Estados Unidos ou Coreia do Sul.

Desde 2018 que os IWRT têm um destino convidado. O primeiro foi Israel, em 2019 foi a Hungria e em 2020, a cidade do Rio de Janeiro. Este ano, o país convidado é a Jordânia.

Convite à Jordânia mostra espírito ecuménico do encontro

Purificação Reis revela que a Jordânia é um dos países que já anteriormente tinha manifestado à ACISO interesse “em se mostrar” nos Workshop Internacionais de Turismo Religioso, em Fátima.

Este país do Médio Oriente vai participar na Conferência inaugural do encontro, no dia 23 de junho. Apesar de ser um país maioritariamente muçulmano, existem minorias cristãs e judias, que convivem na base do respeito mútuo.

Os IWRT começaram por ser um evento para divulgar Fátima e o turismo religioso católico, mas em 2018, o âmbito alargou-se à herança judaica, com algumas iniciativas promovidas pela cidade da Guarda. “É um Workshop internacional de turismo religioso e não está restrito ao turismo católico, embora Fátima seja o seu expoente máximo em Portugal. Mas penso que é muito importante que exista esse espírito ecuménico, esse acolhimento da diversidade religiosa”.

E se a Jordânia se quer mostrar em Portugal, o encontro de Fátima e da Guarda também vai servir para mostrar o nosso país aos jordanos. Aliás, antes da pandemia já se registava alguma “curiosidade dos turistas da Jordânia em relação a Portugal”.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2017 registaram-se 6.673 dormidas de turistas deste país do Médio Oriente; um ano depois aumentou para 7.542 e em 2019 foram 8.600 dormidas. Uma tendência de crescimento que também foi seguida na Região Centro e que só foi interrompida pela pandemia.