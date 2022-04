Hotelaria precisa de recorrer ao trabalho temporário, avisam diretores de hotéis

A hotelaria é um setor muito específico, que vive muito da sazonalidade, com picos de procura, em que precisa de ter mais pessoas a trabalhar e outros, de época baixa em que não se justifica ter tantos trabalhadores efetivos. É por isso que os hotéis recorrem aos contratos a termo e em época alta, a pessoas cedidas por empresas de trabalho temporário, argumentam os hoteleiros e diretores de hotéis. Com a vitória do PS com maioria absoluta, o governo tem mais força para pôr em marcha a Agenda do Trabalho Digno que, entre muitas medidas, define a restrição do recurso ao trabalho temporário. Foi, por isso, uma das grandes questões em debate, esta manhã, no Congresso da ADHP – Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, que decorre em Vila do Conde. Combater a precariedade laboral e o trabalho não declarado; promover a qualidade do emprego; proteger os trabalhadores mais jovens (estagiários e trabalhadores-estudantes), promover a conciliação entre a vida pessoal/familiar e a profissional. Foi nestes quatro pontos que o administrador do grupo NAU resumiu os objetivos da Agenda do Trabalho Digno, que o governo quer implementar e que deverá regressar em breve à mesa das negociações na Comissão Permanente de Concertação Social. Pontos que – frisou – merecem a concordância geral. “O problema está nos detalhes”. Carlos Costa sublinha que tudo isto implica custos acrescidos para um setor que continua a ter uma atividade muito sazonal, nomeadamente no Algarve, região em que o grupo tem a maioria das suas unidades. “A sazonalidade é uma questão que não vamos conseguir ultrapassar tão rapidamente”.

A Agenda do Trabalho Digno prevê a limitação no recurso ao trabalho temporário e em caso de empresas não licenciadas, a empresa/entidade utilizadora tem de contratar o trabalhador, o que levou o hoteleiro a chamar a atenção para a necessidade de cuidados redobrados no recurso a esses serviços. Pegando no exemplo do grupo NAU, referiu que tem um modelo de operação de 7-8 meses (de março a outubro) e 75% do IBIDTA (resultados depois de cumpridas as obrigações fiscais) é gerado nos 4 meses de verão. Assim, conclui Carlos Costa, com oito meses de receitas, não é possível assegurar 14 meses de salários e subsídios. Por isso é que a hotelaria recorre aos contratos a termo para o verão e ainda ao trabalho temporário, para picos ou eventos. “O recurso ao trabalho temporário é fundamental para a hotelaria” e por isso, o administrador defende que o turismo e a hotelaria têm de ter regras de excecionalidade no Código de Trabalho. De outra forma – alerta – vamos comprometer o futuro do turismo nessas regiões com maior sazonalidade, das empresas e também dos trabalhadores, que acabam por ficar sem emprego”. Para a Agenda do Trabalho Digno Carlos Costa deixou a sugestão de acrescentar duas rúbricas em relação ao alojamento e transportes. Defende o investimento público em habitação e num sistema de transportes que facilite a mobilidade dos trabalhadores, financiado pelo Estado, autarquias e operadores. “Quero acreditar que o governo, quando voltar à CPCS vai ter em conta estes argumentos”. Há um retrocesso na legislação laboral Para Nuno Bernardo, jurista da CTP – Confederação do Turismo de Portugal e negociador da confederação na Comissão Permanente de Concertação Social, esta é uma certeza. “A partir do fim de 2022, máximo em 2023, vamos ter mais mexidas no Código de trabalho”.