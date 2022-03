Receitas do Turismo serão "80% a 85%" das alcançadas em 2019

Apesar dos indicadores positivos, a secretária de Estado do Turismo admite que 2022 ainda não será o ano da recuperação total do setor do Turismo.

Rita Marques sublinha que, apesar da guerra na Ucrânia, as reservas continuam a crescer e o primeiro trimestre já tem resultados otimistas.

Na comparação com 2019, a governante acredita que a receita turística deste ano deverá rondar os “80% a 85% das receitas turísticas no final de 2022”.

“Temos boas perspetivas de meses de janeiro, fevereiro e março interessantes. Se continuarmos a caminhar neste trajeto, acreditamos que podemos atingir os 85% das receitas turísticas que tivemos em 2019”, diz Rita Marques.

Turismo com comércio e serviços? “Não me cumpre comentar opções do primeiro-ministro”

No final da sessão de abertura do Congresso da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP), que decore até esta sexta-feira, em Vila do Conde, Rita Marques garantiu, ainda, que o Turismo não sai desvalorizado com a nova orgânica da secretaria de Estado, que junta o setor às áreas do Comércio e Serviços.

“Não me cumpre comentar as opções políticas do senhor primeiro-ministro. A mim cumpre-me executar, entregar e garantir que, dentro em breve, teremos outros motores como o comércio e os serviços para garantir que continuamos a trabalhar no sentido de um maior dinamismo destas atividades empresariais”, rematou a secretária de Estado do Turismo.