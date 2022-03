"Por cada litro de combustível o Governo arrecada um euro"

Depois da escalada do preço dos combustíveis nas últimas semanas, vem aí uma descida. Na próxima segunda-feira, gasóleo e gasolina devem baixar de forma significativa, mas nada garante que a situação se mantenha. Tudo depende da evolução da guerra na Ucrânia, que está a deixar os mercados muito voláteis.

Mas, no imediato, os portugueses podem contar com um alívio nos preços. Pedro Silva, analista de mercado de energia da Deco Proteste, acredita que no início da próxima semana o preço do gasóleo e da gasolina vai descer na proporção em que subiu no início desta semana.

“O que se verifica desde o passado dia 10 até hoje, tem sido um decréscimo de níveis históricos, de, pelo menos, nos últimos anos, do preço do petróleo e que indiciam uma descida; não ocorrendo nada de extraordinário, uma descida num igual montante ou próximo daquilo que ocorreu na semana que passou”, explica.

Não querendo adiantar valores, o analista antevê que a descida pode ser na ordem dos dois dígitos.

“Não vou adiantar, como já muitos fizeram, se são 10, 15 ou 30. O que é possível, desde já, porque ainda falta apurar algum valor, é uma média, não é só um dia e, portanto, esta descida sustentada para os valores na casa dos 100 dólares que estão hoje, vai levar a um decréscimo muito dentro da ordem daquilo que foi o aumento da semana anterior.”