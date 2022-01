Discotecas apelam ao Governo que autorize autotestes à entrada

Veja também:

O presidente da Associação de Discotecas Nacional, José Gouveia, quer que o acesso aos estabelecimentos seja possível através de um autoteste.

Em declarações à Renascença no dia em que foram conhecidas as novas medidas do Governo para conter a pandemia de Covid-19, José Gouveia diz que não é possível a execução de testes sempre que alguém quer sair à noite.

A autorização de reabertura a partir de 14 de janeiro “agrada” aos bares e discotecas, mas o setor pede mais flexibilidade na questão dos testes contra a Covid-19.

“Já fizemos um ensaio durante as primeiras semanas de dezembro, já percebemos que não é viável a realização de testes sempre que alguém quer sair à noite. Portanto, pede-se agora que sejam permitidos também os autotestes nas entradas das discotecas, com supervisão de um colaborador da empresa, e que as pessoas possam fazer o autoteste”, apela José Gouveia.

As pessoas com a dose de reforço da vacina há mais de 14 dias ficam dispensadas de apresentar teste negativo à entrada de vários locais onde o diagnóstico é obrigatório.