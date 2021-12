Crise pandémica. Agências de viagens insistem em apoios até à Páscoa

Durante a sessão de encerramento do 46.º congresso nacional da APAVT, que decorreu nos últimos três dias em Aveiro, Pedro Costa Ferreira retomou o tema que atravessou todas as discussões.

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) voltou a insistir, nesta sexta-feira, na necessidade de prolongar os apoios do Estado até à Páscoa para fazer face ao impacto da pandemia de Covid-19 no setor.

Programa não volta, mas…

Logo de manhã, o ministro da Economia referiu que o apoio à retoma progressiva está em funcionamento, mas não pôs a hipótese de prolongar o programa para além de dezembro e até à Páscoa, como pedem os agentes de viagens.

Pedro Siza Vieira descartou a ideia de retomar o “APOIAR.PT”, mas falou na ideia que tem para um programa de redução da dívida para as micro e pequenas empresas, em que, por cada euro usado para esse efeito pela empresa, o Estado contribui com a mesma quantia – um programa que o ministro espera implementar ainda durante a vigência deste Governo.

Na sessão de encerramento, a secretária de Estado do Turismo, que foi elogiada por representantes dos diversos agentes do setor presentes no congresso, recordou a linha de apoio ao turismo, de 150 milhões de euros, que já está aberta com a vantagem de viabilizar ‘plafonds’ majorados para as agências de viagens – um dos sub-setores mais afetados pela pandemia.

Rita Marques não deixou, contudo, de lamentar e de considerar “desconcertante” que apenas 75% das agências de viagens tenham recorrido às várias linhas de apoio disponibilizadas pelo Governo.