Devem estar atentos às falsas promoções na Black Friday, alerta secretário de Estado

Em dia de promoções da Black Friday, o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor alerta para a necessidade de os portugueses estarem atentos às falsas promoções.

Em declarações à Renascença, João Torres diz ser preciso conhecer a política de trocas e devoluções de cada loja.

“No comércio eletrónico existe um princípio que é o do direito de cancelamento ou do direito de arrependimento, o qual permite ao consumidor ter 14 dias consecutivos - a partir da entrega do bem - para o devolver”, explica o secretário de Estado, acrescentando que “este mecanismo não existe da mesma forma no comércio a retalho físico”.

No entanto, “os operadores económicos, por cortesia comercial, têm diferentes práticas tendencialmente mais permissivas para os consumidores quer no comércio eletrónico quer no comércio físico”.