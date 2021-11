Hotelaria precisa de mais 15 mil trabalhadores, alerta associação

Cristina Siza Vieira diz que por exemplo, na região de Lisboa os hotéis também precisam de funcionários nos departamentos administrativos, de recursos humanos e manutenção. No Norte, as carências referidas são para os SPA´s.

Na véspera do 32º Congresso da AHP, com um número recorde de inscrições, que ultrapassa as 600, a presidente executiva, Cristina Siza Vieira, anunciou os resultados preliminares de inquérito realizado junto de cerca de 400 hotéis, entre 21 de setembro e 3 de outubro.

Os dirigentes da AHP defendem o agilizar dos processos que permitem a contratação de pessoas no estrangeiro. Além disso, consideram que é preciso fiscalizar melhor quem está no desemprego porque há situações em que as pessoas recusam ofertas de trabalho porque segundo Raul Martins, ganham relativamente mais com a prestação social.

Ainda assim, Cristina Siza Vieira e Raul Martins garantem que, devido à falta de mão de obra e a concorrência entre hotéis, os salários praticados já são mais altos

"Os salários estão a aumentar, porque há uma situação que ocorre - que é a transferência de pessoal de uns hotéis para os outros. Quando sobem os salários, sobem os encargos sociais das empresas. Isso significaria que as empresas têm de vender muito mais caro. 40% do nosso mercado é mercado interno. Será que suportaria que vendessemos quartos muito mais caros?

A questão dos recursos humanos para a hotelaria é um dos temas a tratar esta quinta-feira numa das sessões paralelas do Congresso da AHP, subordinado ao tema “O Turismo tem futuro”.

Uma posição que não é partilhada pelo sindicato do setor, filiado na CGTP.

Para esta quinta-feira de manhã, pela hora em que o Ministro da Economia intervém no Congresso está marcada uma manifestação á porta do hotel, em Albufeira, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve.