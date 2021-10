“Covid-19 e o mundo do trabalho”. Impacto foi muito superior ao esperado

A evolução da pandemia, os apoios e incentivos fiscais adotados pelos governos, a existência de vacinas e os processos de vacinação têm um forte impacto no mercado laboral. E deixam a nu um aprofundamento das desigualdades entre países ricos, de rendimento médio-baixo e pobres. Fatores que também determinam a velocidade de recuperação das economias, alerta a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os desequilíbrios poderiam, na opinião da organização liderada por Guy Ryder, ser resolvidos de forma rápida e eficaz através de uma maior solidariedade global na distribuição das vacinas contra a doença. Mais perda de horas e mais desigualdades Uma recuperação “estagnada” das horas trabalhadas – é assim que a OIT vê a situação em 2021. Estima-se que o total fique significativamente abaixo do registo do último trimestre de 2019, antes do início do período pandémico. O documento aponta para uma queda de 4,5%, o que resulta no equivalente à perda de 131 milhões de postos de trabalho. Bem mais do que os 3,5% estimados em junho e que já significavam 100 milhões de empregos a tempo inteiro perdidos.

No entanto, há grandes diferenças entre as regiões e os países do mundo. A Europa e a Ásia foram as regiões que registaram menor perda de horas em relação ao período pré-pandémico. África, Américas e os Estados Árabes registaram os maiores declínios. As desigualdades reveladas mantêm-se em tempos de recuperação: enquanto nos países ricos, neste ano, já se assiste a alguma retoma, nos países pobres, as perdas continuam a ser enormes. Por outro lado, alargou-se o fosso nos níveis de produtividade conseguidos nos países com alto nível económico e os pobres: nos primeiros, a produtividade média/hora dos trabalhadores era, em 2020, 17,5 vezes a dos trabalhadores com baixo nível de vida; neste ano, passou para 18 vezes. O relatório da OIT agora conhecido e intitulado “Covid-19 e o mundo do trabalho” confirma também que a pandemia atingiu mais fortemente os trabalhadores com menos qualificações, com trabalho informal ou precário e especialmente jovens e mulheres. E são estes grupos que, também em fase de recuperação, sentem maiores dificuldades em regressar ao mercado de trabalho. Os apoios e incentivos fiscais são determinantes para a recuperação das economias: a OIT estima que um incentivo equivalente a 1% do PIB no 1.º trimestre deste ano possa aumentar as horas trabalhadas em 0,3% em relação aos últimos três meses de 2019.