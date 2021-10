Portugal é o 8.º país da UE com os preços de eletricidade mais caros

Portugal tinha a oitava eletricidade mais cara entre os países da União Europeia, no primeiro semestre, segundo o boletim de comparação de preços de eletricidade, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Apesar disso, “os preços médios de eletricidade em Portugal, para os consumidores domésticos, no 1.º semestre de 2021, são inferiores aos preços médios de Espanha, da Área do Euro (19 países) e da União Europeia (27), pode ler-se no relatório da ERSE.

Segundo o regulador, neste período, o país registou uma descida dos preços de eletricidade nos segmentos doméstico (-1,7%) e não-doméstico (-1,8%), face ao semestre homólogo de 2020.

A componente de taxas e impostos publicada pelo Eurostat apresenta para Portugal um peso de 46% do preço total pago pelos consumidores.