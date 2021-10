Governo afasta inconstitucionalidade do mecanismo de arbitragem

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, está confiante na constitucionalidade da proposta para caducidade dos contratos coletivos que está a dividir os parceiros sociais.



Ana Mendes Godinho responde assim às dúvidas do presidente da CIP, António Saraiva, que admite recorrer ao Presidente da República para travar a proposta que o Governo apresentou esta quarta-feira à Concertação Social.

Em causa está o mecanismo de arbitragem que está previsto no diploma que irá a Conselho de Ministros, na quinta-feira.

“Quando propomos aqui as medidas consideramos que elas são enquadráveis do ponto de vista legislativo e constitucional”, disse a ministra do Trabalho em conferência de imprensa no final da reunião na Concertação Social.

Ana Mendes Godinho explica que o reforço da arbitragem tem como objetivo “incentivar e dinamizar a contratação coletiva” em três dimensões.